Близкие к Администрации президента источники, за которыми угадываются кураторы внутренней политики, сказали СМИ, что приоритетным сценарием участия Владимира Путина в президентских выборах является самовыдвижение. Сценарий, при котором президент пойдет на выборы от «Единой России», маловероятен. Последний раз Путин сам выдвигал свою кандидатуру 14 лет назад, после – и он, и Медведев – шли на выборы от партии власти. На первый взгляд существенной разницы для Путина, каким образом регистрироваться кандидатом в президенты, нет – на результат это не окажет заметного влияния. Но каждый раз, когда Кремлю приходится принимать решение о формате выдвижения, оно диктуется политическими и аппаратными соображениями, которые заслуживают внимания сами по себе.
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