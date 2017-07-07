Курс евро в начале торгов Московской биржи 7 июля превысил 69 рублей впервые с ноября 2016 года. За первые минуты сессии европейская валюта подорожала на 28 копеек до 69,02 рубля. Биржевой курс доллара поднялся на 27 копеек до 60,43 рубля.

Ослабление российской валюты происходит на фоне падения цен на нефть. Так, сентябрьские фьючерсы на Brent в первой половине торгов 7 июня упали на 1,2% до $47,6 за баррель.

Давление на нефтяные котировки оказали данные о добыче сырья в США. За прошлую неделю нефтедобыча в стране увеличилась до 9,34 млн баррелей в сутки.

В конце июня глава Минэкономразвития Максим Орешкин говорил, что в ближайшее время не ожидается значительных колебаний на валютном рынке: текущие курсы доллара в районе 60 рублей и евро около 68 рублей будут «более-менее стабильными». Орешкин также назвал «обоснованным» сохранение прогноза по цене на нефть на три года на уровне $40 за баррель.