Замоскворецкий суд приговорил волонтера московского штаба политика Алексея Навального Александра Туровского к штрафу в 500 рублей. Об этом сообщает «Медиазона».

Туровскому вменяют неповиновение сотруднику полиции (статья 19.3 КоАП РФ). Его задержали 6 июля в московском штабе Навального. Волонтер был на дежурстве, когда в здание пришли с обыском.

Как рассказывал сам Туровский, во время задержания его сильно избили. В суде выяснилось, что адвокаты активиста подали заявление в Следственный комитет по факту избиения.

Утром после обыска волонтеру вызвали скорую в суд, после чего доставили в НИИ им. Склифосовского. По словам сотрудников московского штаба Навального, врачи оценивали состояние Туровского как тяжелое, ему сделали пункцию головного мозга. После процедуры в палату к волонтеру пришли полицейские и потребовали выписать его.

Впоследствии Туровского оставили в больнице до утра. Отмечалось, что в палате волонтера дежурили полицейские, которые якобы оскорбляли его. По словам волонтера, у него диагностировали сотрясение мозга, ушибы мягких тканей, головы, плечевого сустава. В диагнозе Туровского также указана закрытая черепно-мозговая травма. По словам юрист Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, волонтера не кормили уже больше суток.

Ранее Жданов опубликовал рапорт сотрудника Нацгвардии, который избил Туровского. Силовик в документе объяснял, что был вынужден применить силу и использовать «боевые приемы самбо», так как волонтер отказался показывать паспорт. Позднее он рассказал, что Туровский якобы не показал паспорт, не выполнил команду «Лежать» и «оказал сопротивление», передает «Интерфакс».

В ночь на 6 июля полиция заблокировала московский штаб Навального, на окнах установили решетки. Обыски в правоохранительных органах объяснили расследованием уголовного дела о самоуправстве (статья 330 УК РФ) из-за нарушения договора аренды помещений.

Как отмечалось, претензий к самому штабу (субарендатору помещения) у полиции нет, жалобы поступали на собственника здания – компанию «Балчуг Эстейт». При этом глава избирательного штаба Навального Леонид Волков рассказал, что перед возбуждением дела собственник подал заявление на арендатора, который сдал помещение штабу.

Полиция также пришли на московский склад предвыборной кампании Навального. Директора склада отвезли на допрос в СК, со склада изъяли 205 тысяч газет и листовок.