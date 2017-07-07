Новым министром курортов и туризма Крыма назначен глава регионального представительства РИА Новости (РИА Крым) Вадим Волченко. Об этом сообщает «Крыминформ».

Ранее эту должность занимал Сергей Стрельбицкий. О его отставке сообщал глава Крыма Сергей Аксенов. Как отмечалось, кандидатуру Волченко согласовал парламент республики.

По словам председателя крымского Госсовета Владимира Константинова, Стрельбицкий добровольно решил уйти в отставку. «Мы реагируем по формальному признаку: заявление написал – значит, у него что-то не получается», – отметил он. При этом спикер парламента назвал Волченко «достаточно жестким» и «достаточно энергичным» человеком.

Вадиму Волченко 42 года. С 1992 года он был ведущим программ на ГТРК «Крым». Он также работал продюсером, начальником рекламного отдела, руководил компанией «КрымМедиаХолдинг». В 2011–2014 годах Волченко возглавлял республиканский комитет Крыма по информации, после чего перешел в руководство РИА Крым.