Из РБК уходит вся команда РБК ТВ, которая пришла в холдинг год назад. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на источник в холдинге.

По данным издания, покинуть РБК ТВ решили генеральный продюсер Александр Богомолов и директор по продукту Игорь Садреев, руководитель информационной службы Альфия Зивере и корреспонденты Роман Супер и Родион Чепель. Возможность ухода также рассматривает ведущий Станислав Кучер. Креативный продюсер РБК ТВ Александр Уржанов подтвердил, что намерен уйти с РБК ТВ, так как развивать телеканал будет затруднительно.

6 июля источники газеты «Ведомости» рассказали, что руководитель РБК ТВ Эльмар Муртазаев решил уйти из журналистики и открыть собственный бизнес. По данным газеты, несколько месяцев назад Муртазаев предупредил о своем уходе бывшего владельца РБК Михаила Прохорова.

Источники Republic 6 июля сообщили, что несколько ключевых сотрудников РБК ТВ, в том числе создатели передач «История дня» и «Прайм-Тайм», ушли в отпуск до конца сентября. Один из собеседников Republic отметил, что такие длительные отпуска объясняются желанием сотрудников понять, как будет развиваться ситуация с холдингом при новом владельце.

В свою очередь, пресс-секретарь РБК Егор Тимофеев 7 июля заявил ТАСС, что «ни о каком исходе» сотрудников РБК ТВ речи не идет. По его словам, часть сотрудников телеканала ушли в длительный отпуск, но решения о том, что вся команда РБК ТВ увольняется, нет.

В середине июня РБК перешел к владельцу группы ЕСН Григория Березкина. Сумма сделки не разглашалась. Как писало vc.ru, продать холдинг Прохорова вынудило «мощное давление» со стороны замглавы Администрации президента РФ Алексея Громова, который якобы счел «личным оскорблением» публикации РБК о протестных митингах и заметку о смене повестки федеральных телеканалов.

В июле 2016 года в РБК сменилось руководство объединенной редакции холдинга. Новыми руководителями назначены Елизавета Голикова и Игорь Тросников, которые до этого работали в ТАСС. Изменения также связывали с недовольством деятельностью редакции РБК в Кремле.