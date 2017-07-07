Из РБК уходит вся команда РБК ТВ, которая пришла в холдинг год назад. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на источник в холдинге.

По данным издания, покинуть РБК ТВ решили генеральный продюсер Александр Богомолов и директор по продукту Игорь Садреев, руководитель информационной службы Альфия Зивере и корреспонденты Роман Супер и Родион Чепель. Возможность ухода также рассматривает ведущий Станислав Кучер. Креативный продюсер РБК ТВ Александр Уржанов подтвердил, что намерен уйти с РБК ТВ, так как развивать телеканал будет затруднительно.

6 июля источники газеты «Ведомости» рассказали, что руководитель РБК ТВ Эльмар Муртазаев решил уйти из журналистики и открыть собственный бизнес. По данным газеты, несколько месяцев назад Муртазаев предупредил о своем уходе бывшего владельца РБК Михаила Прохорова.

Источники Republic 6 июля сообщили, что несколько ключевых сотрудников РБК ТВ, в том числе создатели передач «История дня» и «Прайм-Тайм», ушли в отпуск до конца сентября. Один из собеседников Republic отметил, что такие длительные отпуска объясняются желанием сотрудников понять, как будет развиваться ситуация с холдингом при новом владельце.

В середине июня РБК перешел в собственность владельца группы ЕСН Григория Березкина.

Заметка дополняется.