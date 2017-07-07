Samsung предсказала рекордную прибыль примерно в $12 млрд (14 трлн вон) во втором квартале 2017 года. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в распоряжение Republic.

Согласно документу, консолидированные продажи компании могут составить $51–53 млрд (59–61 трлн вон).

«Эти данные являются прогнозом по консолидированной выручке, основанным на корейском варианте международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Согласно правилам раскрытия финансовой отчетности, в Республике Корея вышеуказанные цифры основаны на срединном значении диапазона доходов», – говорится в сообщении.

Как отмечается, операционная прибыль Samsung за первый квартал 2017 года составила $8,6 млрд (9,9 трлн вон), при этом продажи компании оценивались в $43,9 млрд (50,5 трлн вон). Во втором квартале 2016 года прибыль Samsung составляла $7 млрд (8,1 трлн вон), а продажи – $44,2 млрд (50,9 трлн вон).

Эксперты прогнозируют, что прибыль Samsung впервые превысит прибыль Apple. Аналитики сообщили CNBC, что операционная прибыль Apple за сопоставимый период может составить $10,49 млрд при выручке $44,9 млрд.