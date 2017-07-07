Свердловский областной суд смягчил приговор блогеру Руслану Соколовскому, осужденному за оскорбление чувств верующих за ловлю покемонов в храме. Об этом сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.

Условный срок блогеру сократили с трех лет и шести месяцев до двух лет и трех месяцев. Как передает Znak.com, суд изменил формулировку в обвинении в связи с обнаруженной у Соколовского «шпионской ручкой». Блогера признали виновным в хранении «специальных технических средств», до этого он был признан виновным в незаконном обороте таких средств.

Апелляцию на приговор Соколовскому суд начал рассматривать 5 июля. К трем с половиной годам условно Соколовского приговорили 11 мая 2017 года. Его признали виновным в возбуждении ненависти, нарушении прав на свободу вероисповедания и незаконном обороте специальных технических средств.

Блогера арестовали в сентябре 2016 года после того, как он опубликовал запись, на которой он ловит покемонов через приложение Pokemon Go в екатеринбургском Храме-на-Крови. При вынесении приговора судья заявила, что блогер выставляет верующих как «больных, идиотов, не дружащих с головой».