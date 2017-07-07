В штабе политика Алексея Навального в Екатеринбурге проходит обыск. Об этом в твиттере сообщил мэр города Евгений Ройзман.

Кроме того, обыск проходит в штабе оппозиционера в Казани, рассказал глава избирательного штаба Навального Леонид Волков. Он добавил, что в Туле полицейские изымают из машины координатора агитационные материалы без документов и без протокола. Агитматериалы изымают также в терминале перевозчика в Саратове, Самаре и в Уфе. В краснодарском штабе сообщили, что на изъятие агитматериалов поступила «команда сверху».

В Петербурге перевозчик «Деловые линии» не выдает часть груза с агитматериалами, утверждая, что он еще в пути. При этом на сайте компании было указано, что груз прибыл на терминал и ожидает оплаты, отметили в штабе Навального. В Йошкар-Оле перевозчик также отказывается выдавать посылки.

6 июля полиция заблокировала московский штаб Навального, на окна поставили решетки. Позднее полицейские заявили, что обыски в штабе проходят в рамках расследования уголовного дела о самоуправстве (статья 330 УК РФ) из-за нарушения договора аренды помещений.

Волонтера Александра Туровского, который дежурил в штабе ночью, избили и задержали. Ему вменяют неповиновение полицейскому (статья 19.3 УК РФ). Утром из суда Туровского увезли в НИИ им. Склифосовского, врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

В тот же день полицейские пришли на московский склад предвыборной кампании Навального. Директора склада отвезли на допрос в СК, со склада изъяли 205 тысяч газет и листовок.

Помимо этого проблемы с получением посылок с агитматериалами начались у волонтеров в 20 российских регионах. В Тамбове и Ярославле материалы изъяли полицейские; в Перми активисты получили груз, но их машину остановила полиция, как только они выехали со склада.

В последние недели региональные штабы Навального подверглись нападениям. В Краснодаре в помещение штаба ворвались члены организации «Социальная справедливость», в Новосибирске полиция выломала дверь в штаб, объяснив, что помещение заминировано. В Вологде полиция обыскала штаб, заявив, что в нем могут храниться запрещенная литература и печатные материалы. В итоге сотрудники правоохранительных органов изъяли 40 футболок. В Орле полицейские изъяли шесть коробок с агитационными листовками. В Чебоксарах полиция задержала одного из сотрудников, утверждая, что он объявлен в розыск