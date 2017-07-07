Информация о причине отсутствия в Госдуме депутатов будет объявляться в начале заседаний. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает «Интерфакс».

Председатель комитета по регламенту и организации работы Госдумы Ольга Савастьянова будет отчитываться о числе депутатов, находящихся в командировках, на учебе, а также тех, кто находится на больничном и взяли отгул за свой счет.

Володин пояснил, что перечень будет количественным – фамилии отсутствующих парламентариев называться не будут. Депутаты могут зарегистрироваться на заседание в течение дня, чтобы не считаться прогульщиками.

Накануне «Ведомости» и РБК написали, что на пленарном заседании Госдумы 5 июля присутствовала примерно половина депутатов. При чем парламентарии якобы голосовали друг за друга, а «дежурный депутат в каждой фракции громко сообщал коллегам, как голосовать». Сам Володин, по данным «Ведомостей», на заседание пришел «к шести вечера».

Савастьянова позднее пояснила, что отсутствующие депутаты были в составе международных делегаций или на обучении. Она заверила, что за отсутствующих парламентариев «никто не голосует».

Как утверждал Володин в мае, посещаемость заседаний депутатами достигла 97%.