Мещанский суд Москвы отправил под домашний арест организатора «Русского марша» Юрия Горского. Об этом сообщает корреспондент «Интерфакса». Срок ареста – два месяца.

Адвокат Горского просил оставить его под подпиской о невыезде. Сам Горский на суде заявил, что считает подписку о невыезде достаточной мерой.

Горского задержали 5 июля по делу о публичных призывах к экстремизму (часть 1 статьи 280 УК РФ). Дело завели после первомайского шествия националистов на Октябрьском поле в Москве, организатором которого был Горский.

Горский – один из соратников националиста Вячеслава Мальцева. 4 июля стало известно, что Мальцев уехал из России, так как на него завели дело о создании экстремистского сообщества и собирались арестовать.