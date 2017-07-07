Замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин умер на 58-м году жизни. Об этом сообщается на сайте организации.

«Его уход стал огромной потерей для Центра, в котором он работал с момента его основания, равно как и для всей сферы социологии общественного мнения, изучению которой он посвятил всю свою жизнь. <…> Без его знаний, умений и тонкого человеческого понимания Центр бы не достиг той научной и общественной репутации, которой он сейчас обладает», – говорится в сообщении.

Как рассказала «Коммерсанту» жена Гражданкина Наталья, социолог умер после инфаркта. По предварительной информации, похороны состоятся 11 июля.

Гражданкин был одним из создателей первого Всесоюзного центра изучения общественного мнения. В 2003 году он перешел в «Левада-центр».

В сентябре 2016 года Минюст включил «Левада-центр» в список иностранных агентов. В министерстве сочли политической деятельностью распространение «мнений о принимаемых государственными органами решениях». После этого центр оштрафовали на 300 тысяч рублей за отказ регистрироваться в качестве иностранного агента; этот штраф организация оспорила в Мосгорсуде, а в июне 2017 года – в Верховном суде.