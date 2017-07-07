Управляющим директором телеканала РБК назначили Игоря Полетаева. Об этом сказано на сайте РБК.

«Управляющим директором телеканала РБК станет Игорь Полетаев, бывший редактор делового вещания и телеведущий НТВ. Он сменит на этой позиции Эльмара Муртазаева», – отмечается в сообщении.

Сотрудники передач «Истории дня» и «Прайм-тайм» уходят в летний отпуск, а решение о сетке вещания будет принимать Игорь Полетаев.

Собеседники «Ведомостей» предположили, что с приходом Полетаева канал станет больше ориентироваться на новости бизнеса и меньше писать о политике. При этом они утверждают, что новый владелец холдинга Григорий Березкин не настаивал на смене команды телеканала.

Об увольнении Эльмара Муртазаева стало известно накануне. По данным «Ведомостей», он решил уйти из журналистики и открыть собственный бизнес.

Ранее 7 июля «Медуза» узнала о решении покинуть холдинг команды РБК ТВ, которая пришла на телеканал год назад. Изданию стало известно об увольнении как минимум шести человек. При этом в холдинге заявили, что «ни о каком исходе» сотрудников РБК ТВ речи не идет.

В середине июня бизнесмен Александр Прохоров продал РБК владельцу группы ЕСН Григорию Березкину. Как писало vc.ru, продать холдинг Прохорова вынудило «мощное давление» со стороны замглавы Администрации президента РФ Алексея Громова, который якобы счел «личным оскорблением» публикации РБК.

Полетаев работал на РБК с 2000 по 2006 год. После этого он перешел на НТВ, где сейчас ведет передачу «Сегодня». На НТВ он снял документальный фильм «Конец старого света». Как уточняют «Ведомости», он также работает ведущим и редактором на РБК.