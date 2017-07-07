Управляющим директором телеканала РБК назначили Игоря Полетаева. Об этом сказано на сайте РБК.

«Управляющим директором телеканала РБК станет Игорь Полетаев, бывший редактор делового вещания и телеведущий НТВ. Он сменит на этой позиции Эльмара Муртазаева», – отмечается в сообщении.

Сотрудники передач «Истории дня» и «Прайм-тайм» уходят в летний отпуск, а решение о сетке вещания будет принимать Игорь Полетаев.

Собеседники «Ведомостей» предположили, что с приходом Полетаева канал станет больше ориентироваться на новости бизнеса и меньше писать о политике. При этом они утверждают, что новый владелец холдинга Григорий Березкин не настаивал на смене команды телеканала.

Об увольнении Эльмара Муртазаева стало известно накануне. По данным «Ведомостей», он решил уйти из журналистики и открыть собственный бизнес.

Заметка дополняется.