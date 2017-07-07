Агитационные кубы политика Алексея Навального могут оскорбить чувства верующих. К такому выводу пришли в администрации Петроградского района Санкт-Петербурга, передает «Фонтанка».

Таким образом чиновники объяснили отказ штабу Навального в проведении пикета. Соответствующий ответ дал замглавы районной администрации Андрей Цибиногин.

«Заявленное место пикетирования располагается в непосредственной близости от православного храма Князь-Владимирский собор, который массово посещается православными верующими, в том числе детьми, проведение публичного мероприятия может привести к оскорблению чувств верующих», – написал он.

Цибиногин также заявил, что проведение пикета вблизи транспортных магистралей (Добролюбова, Большая Пушкарская и Талалихина) может привести к ДТП. Как отмечает издание, городская администрация предложила активистам установить куб в другом месте.

Ранее стало известно, что в Петербурге перевозчик «Деловые линии» не выдает часть груза с агитматериалами активистам местного штаба Навального, утверждая, что посылки еще в пути. При этом, по словам волонтеров, на сайте компании было указано, что груз прибыл на терминал и ожидает оплаты. В штабе собираются обратиться в полицию и прокуратуру из-за пропажи груза.

Обыски и проблемы с выдачей агитматериалов начались и в других региональных штабах политика. Так, обыски прошли в штабах в Екатеринбурге и Казани. Агитационные материалы изымали в Саратове, Туле, Самаре, Уфе и Краснодаре. Ранее листовки и футболки изъяли в Орле и Вологде; в Чебоксарах полиция задержала одного из сотрудников, утверждая, что он объявлен в розыск.

Директора московского склада предвыборной кампании Навального отвезли на допрос в СК, со склада изъяли 205 тысяч газет и листовок. Московский штаб 6 июля заблокировали, на окнах поставили решетки. Полиция заявила, что в штабе прошел обыск в рамках расследования уголовного дела о самоуправстве (статья 330 УК РФ).

При этом волонтера Александар Туровского, который дежурил в штабе ночью, избили и обвинили в неповиновении полицейскому. Позднее его доставили в больницу, врачи диагностировали у него сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Сейчас Туровский находится в суде.