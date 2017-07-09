Россия стала крупнейшим по площади государством планеты благодаря землям, расположенным за Уралом. Патриоты видят в этом признак превосходства над другими странами, но мало кто из них задумывается над тем, что необъятными пространствами Сибири и Дальнего Востока, которое Русское царство присоединило в XVI-XVIII веках, мы обязаны пушным животным – соболям, белкам, куницам и прочим носителям ценного меха, который на протяжении веков был основой русской внешней торговли. Первопроходцы, которые осваивали пространства от Оби до берегов Тихого океана, в первую очередь думали о добыче пушнины, которая тогда стояла на первом месте среди богатств покоряемых земель, а вовсе не о территориальном величии государства.

Еще до нашей эры греческие полисы Северного Причерноморья складировали у себя меха, которые привозились с территории нынешней России, чтобы затем отправить их в Грецию и далее на юг и запад. К моменту образования первых русских государств пушной промысел был особенно развит в северо-восточных землях, которые имели контакты с племенами, обитавшими в Приуралье. Благодаря этому на первое место в торговле мехами на долгое время вышел Новгород. В «Повести временных лет» передаются слова некого новгородца Гюряты Роговича, который поведал о том, как послал своего «отрока» собирать дань с Югры, где местные жители рассказали «о горах, упирающихся в луку морскую, высотою как до неба, и в горах тех стоит крик великий и говор, и кто-то сечет гору, желая высечься из нее… И не понять языка их, но показывают на железо и делают знаки руками, прося железа, и если кто даст им нож ли, или секиру, они в обмен дают меха».

Организовав обмен мехов с восточными землями, новгородцы заняли ведущее место в торговле этим товаром, экспортируя его на юг – в Византию, и на юго-восток – по Волге в Хазарию, Персию и Среднюю Азию, а позже, через города Ганзейского союза, и на запад. Но первым предметом внешней торговли новгородских купцов была обычная серая белка, которую они собирали в качестве оброка с собственных имений. Поставки беличьих шкур наряду с зерном зачитывались в крестьянский оброк. Только по мере истощения поголовья белки и роста объема экспорта новгородским купцам приходилось двигаться дальше к Уралу.

В древней Руси, как и в других северных странах, «мягкая рухлядь» или «скора», то есть пушнина, была основной валютой и одним из главных источников дохода. Первой восточнославянской денежной единицей была куна – шкурка куницы. В 883 году князь Олег обложил завоеванных древлян данью по «черной куне» с избы. Богатые пушными зверями угодья часто становились поводом для вражды между знатными лицами, и уже в «Русской правде» XI века правила охоты были регламентированы.