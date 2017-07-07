Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обменялись первым рукопожатием на саммите G20 в Гамбурге.

https://twitter.com/Telegraph/status/883283313527541761

До этого о первом личном контакте Путина и Трампа сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Они пожали друг другу руки и сказали друг другу, что скоро проведут отдельную встречу, что скоро увидятся», – цитировал его «Интерфакс».

Позднее 7 июля состоится первая личная встреча Путина и Трампа; ожидается, что она продлится около часа. До этого оба президента несколько раз общались по телефону.

В преддверии встречи с российским коллегой Трамп написал в твиттере, что ему предстоит многое обсудить с Путиным. Предполагается, что на встрече лидеры России и США затронут основные политические темы, в частности, ситуацию в Сирии.