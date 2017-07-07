Новым спецпредставителем по Украине в США стал Курт Волкер, бывший постпред США при НАТО. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Волкер будет координировать все усилия Государственного Департамента по урегулированию конфликта, возникшего после вторжения России в Крым, а затем на восточную Украину», – сказал представитель госсекретаря США Роберт Хаммонд.

Ранее урегулированием ситуации на Украине занималась помощник госсекретаря США Виктория Нуланд.

Должность спецпредставителя по Украине создана впервые. Как писал Buzzfeed, этот человек займется прямыми контактами с Вячеславом Сурковым, которого называли ответственным в Кремле за ситуацию на Украине.

Конфликт на востоке Украины между Киевом и сепаратистами начался весной 2014 года. США, ЕС и Украина обвиняют Москву в поддержке сепаратистов, но Россия обвинения отвергает.

Минские соглашения заключили в начале 2015 года. Они предусматривают проведение выборов на контролируемых сепаратистами территориях и передачу контроля над границей с Россией украинским пограничникам.