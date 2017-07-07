Новым спецпредставителем по Украине в США стал Курт Волкер, бывший постпред США при НАТО. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Волкер будет координировать все усилия Государственного Департамента по урегулированию конфликта, возникшего после вторжения России в Крым, а затем на восточную Украину», – сказал представитель госсекретаря США Роберт Хаммонд.

Ранее урегулированием ситуации на Украине занималась помощник госсекретаря США Виктория Нуланд.

Должность спецпредставителя по Украине создана впервые. Как писал Buzzfeed, этот человек займется прямыми контактами с Вячеславом Сурковым, которого называли ответственным в Кремле за ситуацию на Украине.

Конфликт на востоке Украины между Киевом и сепаратистами начался весной 2014 года. США, ЕС и Украина обвиняют Москву в поддержке сепаратистов, но Россия обвинения отвергает.

Минские соглашения заключили в начале 2015 года. Они предусматривают проведение выборов на контролируемых сепаратистами территориях и передачу контроля над границей с Россией украинским пограничникам.

Курт Волкер работал аналитиком ЦРУ с 1986 по 1988 год. Был руководителем штаба сенатора Джона Маккейна. После этого перешел на работу в миссию США при НАТО, а затем в Совет национальной безопасности. С 2008 по 2009 год занимал должность посла США в НАТО.