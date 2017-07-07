Премьер-министр Дмитрий Медведев рекомендовал министру связи Николаю Никифорову назначить новым руководителем «Почты России» заместителя главы Минэкономразвития Николая Подгузова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Медведев отметил, что у Подгузова есть опыт в управлении крупными компаниями, в том числе «несколькими монополиями».

Позднее Минкомсвязи объявило о назначении Подгузова генеральным директором «Почты России».

Контракт предыдущего руководителя «Почты России» Дмитрия Страшнова истек 1 июля. В отношении него осенью 2016 года прокуратура попросила завести уголовное дело по статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Его обвинили в незаконном получении премии в размере 95,4 млн рублей. Страшнов отказался вернуть деньги, однако дело на него так и не завели.

Уголовное дело о превышении полномочий позднее возбудили в отношении директора департамента организационного развития Минкомсвязи Ирины Лаптевой. Она, среди прочего, занималась зарплатами и премиями в «Почте России». Следователи сочли необоснованным ее решение на выплату Страшнову зарплаты за два года на общую сумму 46 млн рублей и премии по итогам 2014 года на сумму более 82 млн рублей. Сам экс-глава «Почты России» «косвенно фигурирует в деле».