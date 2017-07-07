Министр юстиции Чехии Роберт Пеликан откажется выдать России лидера арт-группы «Война» Олега Воротникова, разыскиваемого по линии Интерпола с 2011 года. Об этом сообщается на сайте «Войны».

Запрос на экстрадицию Воротникова российская сторона передала чешским властям в ноябре 2016 года. Пеликан в сентябре того же года говорил, что выдача активиста России маловероятна.

В отношении Воротникова и его жены Натальи Сокол в России расследуется дело по статьям 318 и 319 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти). Дело завели после акции «Войны», на которой активисты подожгли полицейский автозак.

Воротникова задержали в Праге в сентябре 2016 года, но спустя несколько дней отпустили под подписку о невыезде. Вместе с Воротниковым была задержана и Сокол; ее отпустили из полиции сразу же после задержания.