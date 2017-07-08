Некоторые мировые инновации и достижения, пришедшие из России, известны широко. Теория рефлексов Павлова, таблица Менделеева, документальное кино Дзиги Вертова, русский авангард, спутник – вполне заслуженные предметы нашей гордости. Часто вспоминают вертолет (который Сикорский даже не изобретал, а просто усовершенствовал), телевизор (Зворыкин создал очень важную, но только одну из технологий, которые применяются в телевидении), лазер (честь создания которого Басов и Прохоров делят с другими исследователями). А некоторые вклады граждан России в копилку мирового опыта вспоминают незаслуженно редко, подчас с Россией и не связывая. Здесь мы расскажем про семь таких инноваций.