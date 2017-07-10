Правительство Норвегии пошло на экперимент. Оно предложило, чтобы граждане платили больше налогов, если сами этого захотят. «Если кто-то считает, что налоги слишком низкие, он может заплатить больше», – заявил министр финансов Сив Дженсен.

Ранее налоги в стране были снижены, но оппозиция заявила, что выиграют от этого, прежде всего, самые богатые норвежцы. Даже после этого норвежская налоговая система остается из самых суровых: ставка подоходного налога доходит до 46%.

Инициатива с добровольными отчислениями сверх положенного была запущена в июне – и пока что почти не принесла результатов. Дополнительно, по данным Министерства финансов, было собрано всего $1325.