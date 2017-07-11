В конце весны на стол Владимиру Путину легли предложения о стратегии российской экономики от Центра стратегических разработок Алексея Кудрина и Столыпинского клуба. Тогда же премьер Дмитрий Медведев представил правительственный план развития экономики до 2025 года. Положения этих документов по большей части окутаны тайной, как и мнение о прочитанном президента (что вполне в духе времени и в стиле Кремля). Не секрет, однако, что разработка первых двух стратегий потребовала участия многих известных российских экспертов. Среди них – декан факультета экономики МГУ Александр Аузан. Republic встретился с экономистом, чтобы обсудить механику подготовки к реформам, а также условия, при которых долгожданные перемены в стране в принципе возможны.