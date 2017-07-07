Обыск на московском складе предвыборной кампании политика Алексея Навального проводили в рамках уголовного дела о митинге 26 марта. Об этом в твиттере сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов.

Обыск на складе прошел 6 июля. Как писал Рубанов, в результате полиция изъяла 205 тысяч агитационных листовок и газет, а директора склада увезли на допрос в СК.

Кроме того, в ночь на 6 июля полиция заблокировала штаб Навального в Москве, на окна поставили решетки. Полицейские заявили, что обыски в штабе проходят в рамках расследования уголовного дела о самоуправстве (статья 330 УК РФ) из-за нарушения договора аренды помещений.

Волонтера Александра Туровского, который дежурил в штабе ночью, избили и задержали. Ему вменяют неповиновение полицейскому (статья 19.3 УК РФ). Утром из суда Туровского увезли в НИИ им. Склифосовского, врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас Туровский находится в суде.

26 марта антикоррупционные митинги прошли почти в ста городах России, большинство из них закончилось массовыми задержаниями. Поводом для акций стало расследование ФБК о «тайной империи» премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

После протестов СК завел уголовное дело, фигурантами которого стали шесть человек: Юрий Кулий, Александр Шпаков, Станислав Зимовец, Андрей Косых, Дмитрий Крепкин и Дмитрий Борисов. Двое из них уже получили реальные сроки. Кулия приговорили к восьми месяцам колонии-поселения, Шпаков получил полтора годам колонии.