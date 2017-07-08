Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита «двадцатки» в Гамбурге продолжались более двух часов, вместо планировавшихся от 30 минут до 1 часа. Это говорит о том, что сторонам удалось пройти практически по всей повестке отношений, и о том, что дискуссия была интенсивной – останавливать встречу пришлось Мелании Трамп. Сергей Лавров охарактеризовал атмосферу как «конструктивную», госсекретарь Тиллерсон отметил, что «химия между президентами возникла», Путин обращался к Трампу «Ваше превосходительство», Трамп сказал на камеру, что для него «честь разговаривать с Путиным». Но это не более чем обмен любезностями. Интерпретация сторонами содержания и результатов переговоров сильно расходится, никаких «больших сделок» пока даже не обсуждалось, достигнут лишь скромный прогресс по второстепенным темам, по большим вопросам – разногласия слишком велики.

Значительную часть времени стороны потратили на обсуждение темы российского вмешательства в американские выборы. По словам Тиллерсона, Трамп с этого решительно и твердо начал переговоры, а затем еще несколько раз возвращался к данной теме. По американским источникам, США настаивали и будут дальше настаивать на четких гарантиях того, что российская сторона больше не имеет планов вмешательства в выборы и политические процессы в США и в странах Европы. Такой демарш Трампа был ожидаем. Американский президент должен был продемонстрировать, что он защищает безопасность Соединенных Штатов и решительно отвечает на «враждебные действия» со стороны России. Трампу для своей аудитории было важно зафиксировать, что он сделал Кремлю предупреждение и обозначил угрозу эскалации. Разумеется, с российской стороны не было желающих демонстрировать слабину. Путин отверг обвинения и потребовал предоставить доказательства российского вмешательства, которыми якобы оперируют американские спецслужбы. Естественно, это требование не было удовлетворено.