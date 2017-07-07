Британское архитектурное бюро Захи Хадид подало заявку на участие в конкурсе на разработку новых домов на месте снесенных хрущевок. Об этом рассказал исполнительный директор бюро Кристос Пассас, передает ТАСС.

«Это для нас очень интересно, это достаточно серьезный проект. Мы надеемся участвовать в создании одной из экспериментальных площадок», – сказал он.

В рамках проекта «реновации» создадут пять экспериментальных площадок, объявили ранее в Москомархитектуре. Победителей конкурса объявят осенью.

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов также заявлял, что заявки на участие в программе подали около 10 зарубежных архитектурных бюро.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин ранее заявил, что Москва использует опыт Пекина, Токио и Парижа при реализации программы. На ВДНХ накануне установили шоу-румы домов, которые построят на месте снесенных зданий.