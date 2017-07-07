Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели «очень длительную беседу» Об этом сообщил Путин, передает «Интерфакс».

«Накопилось много вопросов – там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы. Мы опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности», – отметил президент.

Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что обсуждался также вопрос Корейского полуострова.

Беседа продлилась 2 часа 16 минут вместо часа (такую продолжительность анонсировал Кремль). Как передают Associated Press и Reuters, Россия и США договорились о прекращении огня на юго-западе Сирии с 9 июля. Как ожидается, к соглашению присоединятся Иордания и Израиль.

Перед началом саммита Трамп заявил, что для него честь встретиться с российским коллегой. Путин, в свою очередь, сказал, что он рад встрече с Трампом и выразил надежду на ее результативность. До этого 7 июля президенты обменялись рукопожатиями.

Планировалось, что на встрече Путин и Трамп обсудят основные политические темы, в частности, ситуацию в Сирии. Президент России отмечал, что он рассчитывает обсудить наиболее острые вопросы двусторонних отношений и международной повестки.

Как отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, у глав двух стран «будет возможность познакомиться и понять все-таки истинный подход каждого из них по отношению к двусторонним отношениям, а не тот подход, который транслируется СМИ».

Президенты встретились во время саммита G20. Это их первая встреча, до этого Трамп и Путин несколько раз говорили по телефону. Лидеры двух стран разговаривали более двух часов.