Чтобы сбросить вес, нужно тратить больше, чем поглощаешь. Эта максима повторяется не одно десятилетие. Ее можно услышать от тренеров по фитнесу, звезд экрана, компаний-производителей продуктов и напитков и даже врачей. Мысль, что мороженое или шоколадка после (или до) активной тренировки не повредят, помогает всем – и спортзалам, продающим абонементы и персональные тренировки, и продуктовым магазинам, и нам самим: приятно немного поощрить себя за правильный образ жизни. Проблема только одна: все совсем не так. Старший обозреватель раздела «Здоровье» Vox Джулия Беллаз изучила более 60 научных публикаций, чтобы доказать это. Republic приводит основные выводы журналистки.

1. Подвижность переоценена

Распространено убеждение, что современные люди так часто набирают лишний вес потому, что в среднем мы гораздо меньше двигаемся, чем наши предки. Поэтому исследователи любят изучать народы, у которых сохранился прежний образ жизни, при котором мужчины целыми днями бегают на охоте, а женщины присматривают за детьми и хозяйством. Антрополог Херман Понцер из нью-йоркского Хантер-колледжа отправился в Танзанию наблюдать за народом хадза, до сих пор живущим охотой и собирательством. Когда он подсчитал, сколько калорий они (в эксперименте участвовали 13 мужчин и 17 женщин в возрасте от 18 до 75 лет) сжигают за день, результаты оказались поразительными: поджарые охотники-собиратели тратили столько же энергии, сколько сегодняшний американец или европеец.