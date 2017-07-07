Россия и США договорились о прекращении огня на юго-западе Сирии. Об этом сообщили источники Associated Press и Reuters. По их данным, перемирие начнет действовать с 9 июля.

AP указывало, что к договоренностям Москвы и Вашингтона присоединились также Израиль и Иордания. Ожидается, что официально о соглашении будет объявлено позднее 7 июля.

Заметка дополняется.