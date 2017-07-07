Россия и США договорились о прекращении огня на юго-западе Сирии. Об этом сообщили источники Associated Press и Reuters. По их данным, перемирие начнет действовать с 9 июля.

AP указывало, что к договоренностям Москвы и Вашингтона присоединились также Израиль и Иордания. Ожидается, что официально о соглашении будет объявлено позднее 7 июля.

Глава российского МИД Сергей Лавров на брифинге вечером 7 июля подтвердил договоренности о прекращении огня с полудня 9 июля. Он уточнил, что безопасность в зоне деэскалации на юге Сирии будет обеспечена с участием военной полиции РФ, сил США и Иордании.

Лавров также отметил, что США и России договорились создать канал связи по урегулированию ситуации на Украине.

7 июля в Гамбурге на полях саммита G20 прошла первая личная встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Она продолжалась более двух часов, хотя изначально планировалось, что она займет около часа. Среди тем, которые обсудили президенты, была и ситуация в Сирии.

Накануне госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Москва и Вашингтон могут сотрудничать для урегулирования ситуации в Сирии. «Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность создания совместных с Россией механизмов для обеспечения стабильности, включая бесполетные зоны, наблюдателей за соблюдением соглашения о прекращении огня на земле, а также скоординированной доставкой гуманитарной помощи», – отметил он.

3 июля источники Foreign Policy рассказали, что Тиллерсон на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем заявил о готовности США позволить Москве решить судьбу президента Сирии Башара Асада. Также Тиллерсон отметил, что задачи Вашингтона в арабской республике ограничатся борьбой с «Исламским государством».