Субординированные еврооблигации банка «ФК Открытие» с погашением в 2019 году понизились на 4 процентных пункта от номинала, пишет РБК. Это произошло после того, как Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило низкий рейтинг «Открытию».

Таким образом, доходность данной бумаги достигла 8% годовых (для сравнения, 30 июня показатель доходности составлял 6%), что свидетельствует о резком росте продаж евробонда среди инвесторов, считает начальник отдела анализа финансовых рынков «КИТ Финанс» Василий Копосов.

Еще одной причиной повышения доходности облигаций эксперты называют общую тенденцию продажи инвесторами российских бумаг из-за падения цен на нефть. Этот фактор принес 0,3–0,5% повышения доходности.

В банке надеются, что «когда эмоции спадут, доходности по данной бумаге вернутся к обычным уровням».

3 июля АКРА присвоило банку «ФК Открытие» рейтинг BBB- по национальной шкале с прогнозом «стабильный». Из-за этого банк, скорее всего, теряет возможность привлекать бюджетные деньги и пенсионные накопления негосударственных пенсионных фондов (НПФ), пролонгировать старые выпуски облигаций, а ЦБ больше не будет принимать его облигации в качестве залога.

Столь низкий рейтинг частному системообразующему банку был присвоен впервые и вызвал удивление у инвесторов.