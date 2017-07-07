Самолет президента России Владимира Путина сделал крюк в 500 километров, чтобы не лететь над странами НАТО, сообщает Reuters.

Согласно данным FlightRadar24, российский правительственный самолет во время полета из Москвы в Гамбург отклонился от прямого маршрута, проходящего над территорией Польши. Вместо этого он выбрал воздушное пространство не входящих в состав НАТО Финляндии и Швеции.

До этого Путин неоднократно летал над восточными государствами НАТО. Зачем в этот раз его самолет выбрал более длинный маршрут, остается загадкой, пишет Reuters.

21 июня 2017 года над нейтральными водами Балтийского моря истребитель F-16 сил НАТО попытался приблизиться к российскому самолету, на борту которого находился глава Минобороны Сергей Шойгу. Его отогнал российский многоцелевой истребитель Cу-27.В НАТО заявили, что не знали, кто находился в российском самолете.