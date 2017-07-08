Полиция Гамбурга одержала верх над протестующими, которые пытались сорвать саммит G20, и стабилизировала обстановку в городе, сообщает Reuters.

Как минимум 197 полицейских пострадали во время беспорядков, уведомляет официальный Твиттер полиции города. О жертвах среди демонстрантов не сообщается.

https://twitter.com/PolizeiHamburg/status/883446756230483968

К завершению первого дня G20 акции протеста в Гамбурге вновь переросли в столкновения с полицией. Офицеры пытались помешать протестующим войти в «красную зону» – огороженное пространство рядом с местом проведения саммита, сообщает CNN.

https://twitter.com/fotopmueller/status/883496748521541632

Около 1:00 по мск полиция Гамбурга начала силовой разгон демонстрантов, призвав мирных граждан воздержаться от посещения районов, где идут беспорядки. Правоохранители также просили не производить видеотрансляции в соцсетях в местах проведения спецоперации для обеспечения безопасности сотрудников полиции.

На улице Шультерблатт полицейских атаковали вооруженные рогатками и фрагментами металлических конструкций участники акции. Они бросали бросали камни, бутылки и «коктейли Молотова» в сотрудников правоохранительных органов. А в районе Штерншанце около 500 человек мародерствовали в местном супермаркете, передает Deutsche Welle.

В общей сложности в ходе беспорядков задержаны 102 человека, сообщила полиция в Твиттере.

https://twitter.com/chefreporterNRW/status/883434362775252992

6 июля протестная акция в Гамбурге, получившая название «Добро пожаловать в ад», переросла в столкновения с полицией. По информации правоохранителей, в акциях протеста участвовали 12 тысяч демонстрантов, тысяча из которых принадлежат к левым экстремистам. Они скрывали лица в масках, нарушая тем самым немецкое законодательство, передает Deutsche Welle.

Саммит G20 проходит в Гамбурге 7–8 июля. В первый день, среди прочего, состоялась двухсторонняя встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.