За месяц, что у жителей Норвегии появилась возможность заплатить добровольный налог (в дополнение к основному), в Министерство финансов поступило всего $1325. Это не так много для страны с населением в 5,3 миллионов человек, пишет Bloomberg.

Инициатива предложить гражданам самим решать, сколько платить налогов, стала ответом правящей партии во главе с премьер-министром Эрне Сульбергом на критику левых. В 2014 году правительство, столкнувшееся с обвалом цен на нефть, понизило налоги и впервые взяло деньги из фонда национального благосостояния. Оппозиция заявила, что такое решение правительства лишь усилит неравенство норвежского общества так как снижение налогов позволит богатым платить меньше.

«Если кто-то считает, что уровень налогов слишком низок, то у них теперь есть возможность заплатить больше», – сказал министр финансов Сив Дженсен

Норвежцы платят одни из наиболее высоких налогов в мире. Так, НДС составляет 25% (4 место в мире по данным KPMG в 2014 году), а ставка подоходного налога может достигать 46,7%.