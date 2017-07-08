Несмотря на снижение цен, количество забронированных туров и самостоятельно спланированных поездок на отечественные курорты в бархатный сезон продолжает сокращаться, пишет «Коммерсант».

«Направление опустилось со второй на восьмую строчку в рейтинге наиболее популярных, несмотря на то что средний чек сократился на 13%, до 50,8 тысяч рублей»,– рассказал гендиректор Level.Travel Дмитрий Малютин.

Издание опросило системы бронирования и выяснило, что наиболее привлекательным местом для отдыха ранней осенью россияне считают Турцию (35% спроса). Второе и место разделили Тунис и Греция, набрав по 12%. Средняя стоимость зарубежного отдыха упала на 7% и составила 83,8 тысяч рублей.

Хотя за год средняя цена на поездку по России снизилась почти на четверть и дешевле международной на 4 тысячи рублей, год назад россияне охотнее покупали билеты для самостоятельного путешествия по России. По данным сервиса Biletix, пишет «Коммерсант», продажи в этом сегменте упали на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего, уверены в OneTwoTrip, уменьшилось число продаж авиабилетов в Симферополь (на 35% по сравнению с осенью 2016 года), а в Сочи и Минеральные вода, наоборот, повысилось на 19% и 15% соответственно.

Самостоятельные туристы, по данным «Связной трэвел», стали чаще выбирать Стамбул и Бали. Коммерческий директор «Связной трэвел» Андрей Осинцев объясняет это прежде всего отсутствием виз.

Заметка дополняется.