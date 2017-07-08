Соединенные Штаты протестируют систему противоракетной обороны THAAD из-за усиления опасений по поводу угрозы со стороны КНДР, сообщило Reuters со ссылкой на анонимные источники. Запуск планируется провести в «начале июля» на Аляске.

По словам пресс-секретаря Агентства противоракетной обороны Криса Джонсона, система THAAD должна «обнаруживать, отслеживать и привлекать цель». Он также добавил, что с 2006 года все 13 испытаний THAAD были признаны успешными.

Напомним, что 4 июля Северная Корея запустила баллистическую ракету «Хвасон-14», назвав это событие первым успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты. США признали, что не обладают данными о таких ракетах.

На следующий день США совместно с Южной Кореей провели ракетные учения на восточном побережье Корейского полуострова.

THAAD – наземная система противоракетной обороны, предназначенная для стрельбы по баллистическим ракетам с короткой, средней и средней дальностью. Весной 2017 года одна из американских систем ПРО THAAD была развернута в Южной Корее.