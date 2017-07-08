Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил концепцию единого федерального ресурса со сведениями о россиянах. Об этом сообщается на сайте правительства.

Цель ресурса – создать систему «учета сведений о населении, обеспечивающей их достоверность и непротиворечивость, направленной на совершенствование контроля за начислением и поступлением страховых взносов на персонифицированные счета физических лиц».

Как уточняется в сообщении правительства, концепция создана Минфином для «укрепления платежной дисциплины» при расчетах с ПФР и ФОМС.

Доступ к сведениям ресурса граждане смогут получить через портал госуслуг. Создавать систему будут в четыре этапа до 2025 года.