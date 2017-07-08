С май 2016 года по апрель 2017-го в России через Airbnb сдали жилья на сумму $32 млн с учетом комиссии сервиса. Об этом пишет РБК со ссылкой на предоставленный компанией отчет, издание уточняет, что Airbnb впервые раскрыл статистику по России.

Комиссия сервиса с владельцев сдаваемого жилья составляет 3–5%, с гостей – 5–15%. Таким образом, отмечает РБК, выручка Airbnb в России за указанный период могла достичь $6,4 млн.

Больше всего через Airbnb сдавали жилья в Санкт-Петербурге – четыре тысячи арендодателей против 2,7 тысячи в Москве.

За год хозяева квартир приняли 400 тысяч туристов, это на 85% больше, чем за тот же период годом ранее. Из указанного числа гостей 43% пришлось на Петербург, 25% – на Москву.

В основном туристы бронируют квартиры (77% объявлений), 19% бронирований – отдельные комнаты, в среднем гости останавливаются на 4,5 ночи.

В апреле компания ликвидировала российскую «дочку», но не сократила персонал и наняла больше специалистов для продвижения в России.