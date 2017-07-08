Жители дагестанского села Ленинаул забросали камнями спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, сообщает «Кавказский узел».

Даудов приехал в село 7 июля. Как уточняет «Медиазона», это произошло после того, как, по данным «Кавказ.Реалии», Ленинаул оцепили силовики из-за информации о сходе чеченской общины.

По словам одного из источников «Кавказского узла», на въезде в населенный пункт возникла пробка, когда кортеж Даудова попытался развернуться и отъехать от поста на границе села, «их начали закидывать камнями, а они развернулись и начали стрелять в воздух».

Как пишет «Кавказский узел», в селе 25 июня произошла массовая драка, были задержаны десять человек, пострадали 12, в том числе трое полицейских. Конфликт обострился 7 июля. В соцсетях появились сообщения о сходе общины, к селу приехал чеченский ОМОН, СОБР и БТРы. После этого, сказал источник издания, к Ленинаулу отправились «чеченцы на подмогу местным соплеменникам».