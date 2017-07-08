Президент США Дональд Трамп назвал встречу с российским лидером Владимиром Путиным «потрясающей, невероятной» (tremendous).

Так Трамп оценил беседу в разговоре с британским премьер-министром Терезой Мэй, пишет в твиттере журналист CNN Джефф Зелени.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский президент также даст свою оценку встрече с Трампом, передает «Интерфакс».

Путин и Трамп впервые лично побеседовали 7 июля на саммите G20. Российский президент, говоря об итогах встречи, назвал ее «очень длительной». По словам Путина, с Трампом он обсуждал Украину, Сирию, кибербезопасность и борьбу с терроризмом.

Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров добавил, что президенты также обсуждали Корейский полуостров и тему «шпионских дач».

Как заметил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, Трамп и Путин «быстро сошлись и достигли хороших взаимоотношений».