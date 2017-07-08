Большой театр перенес премьеру балета «Нуреев» Кирилла Серебренникова, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

Первый показ должен был пройти 11 июля, премьеру перенесли на неопределенный срок. Причины не сообщаются. В пресс-службе театра уточнили, что проведут 10 июля брифинг на эту тему.

В мае у Серебренникова и в «Гоголь-центре», которым он руководит, прошли обыски. Как пояснили в СК, они связаны с делом о хищении около 200 млн рублей, выделенных из бюджета «Седьмой студии», которую основал Серебренников.

Режиссера допросили по делу как свидетеля. Бывшего гендиректора студии Юрия Итина и бухгалтера Нину Масляеву отправили под домашний арест.