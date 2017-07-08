Минкомсвязи изучает пилотный проект использования блокчейна для сделок в долевом строительстве, сообщил глава министерства Николай Никифоров.

«Мы серьезно рассматриваем использование блокчейна в работе таких структур, как, например, Росреестр, – цитирует его RNS. – В частности, рассматривается пилотный проект при использовании блокчейна, к примеру, при заключении сделок, связанных с долевым участием в строительстве. Это совершенно реальная практика, которую мы готовим к запуску».

Блокчейн (цепочка блоков транзакций) – это распределенная база данных, на которой работает в том числе биткоин.

Говоря о криптовалютах, Никифоров, как передает «Прайм», уточнил, что министерство «выступает за пилотные проекты» в этой сфере:

«Я не готов прокомментировать здесь позицию РФ, потому что она вырабатывается, прежде всего, в Банке России, коллеги над этим работают. Мы как технологическое министерство, конечно же, выступаем за так называемый механизм – их еще называют “правовых песочниц” – иными словами, неких пилотных проектов, когда на ограниченной территории в отношении ограниченного числа участников можно попробовать провести эксперимент».

В начале июня ЦБ России объявил о начале разработки российской криптовалюты. В 2016 году о намерении властей создать национальную цифровую валюту писал «Коммерсантъ».