Полиция в Москве задержала больше 30 волонтеров избирательного штаба Алексея Навального. Об этом «Интерфаксу» сообщил руководитель московского штаба оппозиционера Николая Ляскин.

«Уже 32 точно задержанных, это не только координаторы точек. Агрессивнее всего задерживают тех, у кого в руках красные шары, а также людей, которые активно агитируют», – сказал он.

Ляскин уточнил, что на северо-востоке «агитация проходит спокойно». Волонтеров задерживают на юго-востоке – в частности, в Кузьминках и Текстильщиках. Как сказал Ляскин «Новой газете», агитаторов задерживают также в центре Москвы. Позднее в разговоре с РБК он уточнил, что задержаны 37 человек.

https://twitter.com/serukanov_v/status/883661131658690561

Сторонники Навального 8 и 9 июля проводят «агитационный субботник» в Москве и других российских городах. Как передает «Медиазона», активистов задерживают в Краснодаре, Екатеринбурге, Тюмени, Иркутске.

В несколько штабов (например, в Волгограде и Барнауле) пришли полицейские.