Балет «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова перенесли из-за его неготовности, объяснил директор Большого Владимир Урин.
Запись того, как он объявляет об этом сотрудникам театра, опубликована на YouTube, внимание на это обратила «Медуза».
https://www.youtube.com/watch?v=BS05vpJRTY4&
Как сказал Урин, премьеру балета переносят на сезон 2018/2019, это, по его словам, согласовано с Серебренниковым и хореографом Юрием Посоховым.
«На сегодняшний день в том виде, в каком находится спектакль, показывать его на сцене Большого театра нельзя», – сказал Урин, добавив, что руководство театра не рассчитало время на подготовку постановки.
Заметка дополняется.
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