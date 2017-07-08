Балет «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова перенесли из-за его неготовности, объяснил директор Большого Владимир Урин.

Запись того, как он объявляет об этом сотрудникам театра, опубликована на YouTube, внимание на это обратила «Медуза».

https://www.youtube.com/watch?v=BS05vpJRTY4&

Как сказал Урин, премьеру балета переносят на сезон 2018/2019, это, по его словам, согласовано с Серебренниковым и хореографом Юрием Посоховым.

«На сегодняшний день в том виде, в каком находится спектакль, показывать его на сцене Большого театра нельзя», – сказал Урин, добавив, что руководство театра не рассчитало время на подготовку постановки.

Об отмене запланированной на 11 июля премьеры балета Большой театр сообщил 8 июля. Причин в театре не назвали, пообещав провести брифинг на эту тему 10 июля.

«Медуза» уточняет, что «Нуреев» – третья постановка Серебренникова для Большого. Ранее он поставил на сцене театра оперу «Золотой петушок» и балет «Герой нашего времени».