«Реальный» президент США Дональд Трамп отличается от Трампа «телевизионного», сообщил российский лидер Владимир Путин на брифинге после саммита G20. Трансляция идет на сайте ТАСС.

«Он конкретный, абсолютно адекватно воспринимает собеседника, быстро реагирует, – охарактеризовал Трампа Путин. – Если так мы будем строить отношения, как состоялась наша беседа вчера, есть все основания полагать, что мы сможем хотя бы частично восстановить те отношения, которые нам необходимы».

Путин и Трамп впервые лично встретились 7 июля. Президент США назвал беседу с Путиным «потрясающей». По словам Путина, с Трампом он говорил в том числе о «вмешательстве» России в американские выборы.

На брифинге 8 июля российский президент подтвердил, что американский лидер «ставил вопрос» об этом: «Было много вопросов [у Трампа], он уделил этому много внимания. Наша позиция известна, я ее воспроизвел – мы не вмешивались [в американские выборы]».

Отвечая на уточняющий вопрос NBC, Путин сообщил, что Трамп «задавал наводящие вопросы, его интересовали детали»:

«Я насколько мог подробно ответил. Рассказал о своих диалогах с предыдущей администрацией, в том числе с Обамой. Мне показалось, что он [Трамп] удовлетворен моими ответами».

США неоднократно обвиняли Россию и лично Путина во вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году. По данным Вашингтона, Москва стоит за хакерскими атаками на серверы демократов, кандидатом от которых была Хиллари Клинтон. В Кремле все обвинения отвергали.