Президент Владимир Путин ответил на вопрос журналиста, как он относится к политику Алексею Навальному и почему никогда не называет оппозиционера по имени. Трансляцию выступления Путина вел RT.

«Я считаю, что мы можем иметь диалог с людьми, которые предлагают только конструктивную повестку», – рассказал Путин, вновь не назвав Навального по имени.

Ранее Путин называл Навального «этим господином», его пресс-секретарь Дмитрий Песков и другие высокопоставленные представители российской власти называли его «осужденным персонажем», «этим гражданином», «иным политиком» и так далее, но никогда не произносили имени и фамилии оппозиционера.

Президент, комментируя массовые антикоррупционные протесты, также отзывался о Навальном как о «неких политических силах», которые используют митинги для «раскрутки на политической арене в преддвериии выборов». Премьер-министр Дмитрий Медведев, говоря о коррупционных обвинениях Навального в свой адрес, упомянул «людей, у которых есть вполне конкретные политические цели».