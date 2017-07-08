В Москве полиция задержала около 70 человек «за нарушения, связанные с проведением публичных мероприятий». Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе московского МВД.

По словам собеседника агентства, на задержанных составляют административные протоколы. О каких именно нарушениях идет речь, в пресс-службе не уточнили.

В штабе Алексея Навального 8 июля сообщили о 51 задержанном в Москве волонтере, которые проводили агитацию за оппозиционера. «ОВД-Инфо» пишет о 48 задержанных, по данным проекта, их развезли по 15 отделениям.

Сторонники Навального 8 июля провели «агитационный субботник» в нескольких городах России. Как сообщает «Медуза», всего на акциях задержаны не менее 81 человека (включая московских волонтеров).