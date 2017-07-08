В Москве полиция задержала около 70 человек «за нарушения, связанные с проведением публичных мероприятий». Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе московского МВД.

По словам собеседника агентства, на задержанных составляют административные протоколы. О каких именно нарушениях идет речь, в пресс-службе не уточнили.

Заметка дополняется.